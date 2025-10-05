Balade photo dans le passé Saint-Wandrille-Rançon Rives-en-Seine

Saint-Wandrille-Rançon Rue de l’Oiseau Bleu Rives-en-Seine Seine-Maritime

Dans le cadre du bicentenaire du rattachement de Rançon et de Saint-Wandrille, Alain Huon raconte Saint Wandrille-Rançon balade dans le passé

Vous verrez là-bas le village vers 1900, l’Abbaye, la guerre, le train, le port, les moulins, l’usine d’aviation… et de nombreuses photos inédites !

Entrée gratuite dans la limite des places disponibles, dons et buvette au profit du Téléthon. .

