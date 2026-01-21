BALADE PHOTO NATURE A LA RENCONTRE DES OISEAUX Hardanges

BALADE PHOTO NATURE A LA RENCONTRE DES OISEAUX

Belle étoile Hardanges Mayenne

Début : 2026-03-14 09:00:00

fin : 2026-03-14 12:00:00

2026-03-14

Venez observer les oiseaux du Mont de Saule et découvrez les astuces pour les photographier sans les déranger.

Animation ouverte à tous.

Prévoir chaussures de marche ou bottes, jumelles, appareil photo ou smartphone.

Gratuit sur inscription (places limitées) | RDV Belle étoile | Hardanges .

Belle étoile Hardanges 53640 Mayenne Pays de la Loire +33 6 75 56 78 99

English :

Come and observe the birds of Mont de Saule and learn how to photograph them without disturbing them.

