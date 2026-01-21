BALADE PHOTO NATURE A LA RENCONTRE DES OISEAUX Hardanges
BALADE PHOTO NATURE A LA RENCONTRE DES OISEAUX Hardanges samedi 14 mars 2026.
Belle étoile Hardanges Mayenne
Début : 2026-03-14 09:00:00
fin : 2026-03-14 12:00:00
2026-03-14
Venez observer les oiseaux du Mont de Saule et découvrez les astuces pour les photographier sans les déranger.
Animation ouverte à tous.
Prévoir chaussures de marche ou bottes, jumelles, appareil photo ou smartphone.
Gratuit sur inscription (places limitées) | RDV Belle étoile | Hardanges .
Belle étoile Hardanges 53640 Mayenne Pays de la Loire +33 6 75 56 78 99
Come and observe the birds of Mont de Saule and learn how to photograph them without disturbing them.
