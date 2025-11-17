Balade photo sur le site de Courossé La Chapelle-Saint-Florent Mauges-sur-Loire
La Chapelle-Saint-Florent Courossé Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Début : 2025-11-17 09:00:00
fin : 2025-11-17
2025-11-17
Organisé par Sylvie de EMBALLADES PHOTO. Pour partager nos différents regards photographiques…
Avec Sylvie de EMBALLADES PHOTO
A la Chapelle-Saint-Florent, un sentier d’interprétation de 2 km nous entraîne à la découverte du cirque naturel de Courossé. En plus de son magnifique panorama au-dessus de l’Evre, ce site classé a bien d’autres trésors à nous offrir… Et si on profitait des couleurs de l’automne pour aller y partager nos différents regards photographiques ?
RESERVATION OBLIGATOIRE
– Sur le site internet de EMBALLADES PHOTO https://emballadesphoto.fr/events/balade-photographique-sur-le-site-de-courosse-49-2-km-2/
– Par téléphone ou SMS au 06.06.45.42.85. .
La Chapelle-Saint-Florent Courossé Mauges-sur-Loire 49410 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 06 45 42 85 contact@randonneespourpetitsetgrands.com
English :
Organized by Sylvie de EMBALLADES PHOTO. To share our different photographic perspectives…
German :
Organisiert von Sylvie von EMBALLADES PHOTO. Um unsere unterschiedlichen fotografischen Sichtweisen zu teilen…
Italiano :
Organizzato da Sylvie di EMBALLADES PHOTO. Per condividere le nostre diverse prospettive fotografiche…
Espanol :
Organizado por Sylvie de EMBALLADES PHOTO. Para compartir nuestras diferentes perspectivas fotográficas…
