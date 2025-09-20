Balade photographique à Auxonne Salle événementielle l’Empire Auxonne

Balade photographique à Auxonne Salle événementielle l’Empire Auxonne samedi 20 septembre 2025.

Balade photographique à Auxonne Samedi 20 septembre, 14h00 Salle événementielle l’Empire Côte-d’Or

Sur inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T14:30:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T14:30:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, lancez-vous dans une promenade pour redécouvrir la ville d’Auxonne à travers le regard des photographes.

Parcourez les lieux mêmes qui ont inspiré les clichés présentés au kiosque. Entre histoire, architecture et paysages urbains, chaque arrêt devient l’occasion d’évoquer le passé de la ville, son évolution, et la beauté de ses détails parfois oubliés. Une invitation à flâner autrement, entre mémoire et image, au rythme d’un parcours accessible et riche en découvertes.

Cette balade de 3 km s’inscrit dans le cadre du finissage de l’exposition présentée au kiosque, et se conclura autour d’un moment de convivialité à la salle l’Empire.

Salle événementielle l’Empire Boulevard Pasteur, 21130 Auxonne Auxonne 21130 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « email », « value »: « contact@capvaldesaone-tourisme.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 80 37 34 46 »}]

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, lancez-vous dans une promenade pour redécouvrir la ville d’Auxonne à travers le regard des photographes.

© Photoclub du Val de Saône