Balade photographique à Bois Gelé, La Pommeraye Parking de la salle du Bois Gelé Mauges-sur-Loire

Balade photographique à Bois Gelé, La Pommeraye

Parking de la salle du Bois Gelé LA POMMERAYE Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 14:00:00

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-24

Pour marcher autrement, observer la nature à travers l’objectif et développer sa vision créative…

Avec Sylvie de EMBALLADES PHOTO

Le printemps s’est installé sur le site pittoresque de Bois Gelé, à la Pommeraye… Entre le vert tendre des nouvelles feuilles, le bleu des jacinthes sauvages et le jaune des genêts, c’est une féerie de couleurs… Dans cette nature qui s’éveille, tout est prétexte à l’admiration et à la photo… Ensemble, allons partager notre vision photographique dans ce petit coin de nature enchanteur !

INSCRIPTION OBLIGATOIRE .

Parking de la salle du Bois Gelé LA POMMERAYE Mauges-sur-Loire 49620 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 06 45 42 85 contact@emballadesphoto.fr

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English :

To walk differently, to observe nature through the lens and to develop one’s creative vision..

L’événement Balade photographique à Bois Gelé, La Pommeraye Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-03-09 par Pôle Tourisme ôsezMauges