Balade photographique à la découverte des boires de Drain avec Sylvie de EMBALLADES PHOTO DRAIN Orée d’Anjou

Informations pratiques

Orée d’Anjou

Balade photographique à la découverte des boires de Drain avec Sylvie de EMBALLADES PHOTO

DRAIN Beauregret Orée d’Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-07 09:00:00

fin : 2026-10-07 12:00:00

Date(s) :

2026-10-07

Une balade photographique sur le site des boires de Drain pour partager nos différents regards photographiques.

Un petit circuit de 2,5 kilomètres mène à la découverte des boires de Drain. Les boires, ces bras morts de la Loire qui se remettent en eau avec les crues, ont favorisé le développement d’un milieu naturel riche et varié, qui abrite une flore et une faune particulière. Profitons de l’automne pour aller découvrir le secret des boires de Drain, et y partager nos regards photographiques !

Distance : Boucle de 2,5 km

Nombre de places : 6

INFOS DIVERSES :

– Prévoir des chaussures de marche de type basket, une bouteille d’eau et un vêtement de pluie…

– Tous types d’appareils photo acceptés, y compris les téléphones portables.

– Possibilité de programmer la balade un autre jour sur demande si la balade est complète au moment de votre réservation, s’il ne reste pas suffisamment de places, ou si vous êtes un groupe de plus de 6 personnes.

– Chiens non acceptés .

DRAIN Beauregret Orée d’Anjou 49530 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 06 45 42 85 contact@emballadesphoto.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A photographic stroll through the Boires de Drain site to share our different photographic perspectives.

L’événement Balade photographique à la découverte des boires de Drain avec Sylvie de EMBALLADES PHOTO Orée d’Anjou a été mis à jour le 2026-09-10 par Pôle Tourisme ôsezMauges