Balade photographique à Montjean-sur-Loire Parking du cimetière Mauges-sur-Loire

Balade photographique à Montjean-sur-Loire

Parking du cimetière Montjean-sur-Loire Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-08 09:00:00

fin : 2025-12-08 12:00:00

Date(s) :

2025-12-08

Pour marcher autrement, observer la nature à travers l’objectif et développer sa vision créative…

Avec Sylvie de EMBALLADES PHOTO

Un circuit intra-muros d’environ 3,5 kilomètres mène à la découverte du patrimoine de Montjean-sur-Loire, sur les bords de la Loire. Voilà là une belle balade urbaine à faire en toutes saisons… Et si on allait ensemble découvrir cette cité ligérienne aux couleurs de décembre, et y partager nos différents regards photographiques ?

Réservation obligatoire

Boucle de 3 km

Prévoir la matinée

Rendez-vous à 9h sur le parking du cimetière, rue de la Chapelle.

Nombre de places limitées à 6

Règlement sur place, par chèque ou en espèces

Public A partir de 8 ans

INFOS DIVERSES

– Prévoir des chaussures de marche de type basket, une bouteille d’eau et un vêtement de pluie…

– Tous types d’appareils photo acceptés, y compris les téléphones portables.

– Chiens non acceptés.

– Possibilité de programmer la balade un autre jour sur demande si la balade est complète au moment de votre réservation, s’il ne reste pas suffisamment de places, ou si vous êtes un groupe de plus de 6 personnes.

– Selon les conditions météo, la sortie pourra être annulée. .

Parking du cimetière Montjean-sur-Loire Mauges-sur-Loire 49570 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 06 45 42 85 contact@emballadesphoto.fr

English :

To walk differently, to observe nature through the lens and to develop one’s creative vision..

German :

Um anders zu gehen, die Natur durch die Linse zu betrachten und eine kreative Vision zu entwickeln..

Italiano :

Per camminare in modo diverso, per osservare la natura attraverso l’obiettivo e per sviluppare la vostra visione creativa?

Espanol :

¿Para caminar de forma diferente, observar la naturaleza a través del objetivo y desarrollar su visión creativa?

L’événement Balade photographique à Montjean-sur-Loire Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2025-11-19 par Pôle Tourisme ôsezMauges