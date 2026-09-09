Informations pratiques

Beaupréau-en-Mauges

Balade photographique dans le parc de Beaupreau avec Sylvie de EMBALLADES PHOTO

Beaupréau Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-21 09:00:00

fin : 2026-10-21 12:00:00

Date(s) :

2026-10-21

Balade photographique pour marcher autrement, observer la nature à travers l’objectif, développer sa vision créative et partager nos différents regards photographiques

Véritable poumon vert au coeur de la commune, le parc du château de Beaupreau fait vite oublier la ville alentour… D’allée en allée, un parcours d’environ 3 kilomètres nous entraîne tour à tour dans la forêt, sur les bords de l’Evre ou près du château… Avec un peu de chance, nous croiserons peut-être même des écureuils et des chevreuils… Ensemble, allons découvrir ce parc aux couleurs d’octobre et y partager nos différents regards photographiques !

Distance : 3 km

Nombre de places : 6

INFOS DIVERSES :

– Prévoir des chaussures de marche de type basket, une bouteille d’eau et un vêtement de pluie…

– Tous types d’appareils photo acceptés, y compris les téléphones portables.

– Possibilité de programmer la balade un autre jour sur demande si la balade est complète au moment de votre réservation, s’il ne reste pas suffisamment de places, ou si vous êtes un groupe de plus de 6 personnes.

– Chiens non acceptés .

Beaupréau Beaupréau-en-Mauges 49600 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 06 45 42 85 contact@emballadesphoto.fr

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English :

A photography walk to experience nature in a different way, observe it through the lens, develop your creative vision, and share our different photographic perspectives

L’événement Balade photographique dans le parc de Beaupreau avec Sylvie de EMBALLADES PHOTO Beaupréau-en-Mauges a été mis à jour le 2026-09-09 par Pôle Tourisme ôsezMauges