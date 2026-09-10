Informations pratiques

Chaudefonds-sur-Layon

Balade photographique « Entre vignes et mines »

Les Malécots Chaudefonds-sur-Layon Maine-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-27 09:00:00

fin : 2026-10-27 12:00:00

Date(s) :

2026-10-27

Balade photographique à la découverte du site des Malécots avec Sylvie de EMBALLADES PHOTO, pour partager nos différents regards photographiques.

Sur la route de la Corniche Angevine, entre Chalonnes et Rochefort, le site des Malécots offre un point de départ idéal pour découvrir le passé minier de la région ainsi que le vignoble des Coteaux du Layon. Profitons de l’automne pour aller découvrir ce lieu classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, et y partager nos regards photographiques tout au long d’un parcours d’environ 3 km.

Distance : 3 km (Parcours en aller/retour)

Horaire : 9h

Nombre de places : 6

A partir de 8 ans

INFOS DIVERSES :

– Prévoir des chaussures de marche de type basket, une bouteille d’eau et un vêtement de pluie…

– Tous types d’appareils photo acceptés, y compris les téléphones portables.

– Chiens non autorisés.

– Possibilité de programmer la balade un autre jour sur demande si la balade est complète au moment de votre réservation, s’il ne reste pas suffisamment de places, ou si vous êtes un groupe de plus de 6 personnes.

– Selon les conditions météo, la sortie pourra être annulée. .

Les Malécots Chaudefonds-sur-Layon 49290 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 06 45 42 85

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A photo walk to explore the Malécots site with Sylvie from EMBALLADES PHOTO, to share our different photographic perspectives.

L’événement Balade photographique « Entre vignes et mines » Chaudefonds-sur-Layon a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages