BALADE PHOTOGRAPHIQUE ENTRE VIGNES ET MINES, SUR LE SITE DES MALECOTS

Les Malécots Chaudefonds-sur-Layon Maine-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-05 09:00:00

fin : 2025-11-05

Date(s) :

2025-11-05

Balade photographique Entre vignes et mines à Chaudefonds-sur-Layon, organisée par Sylvie, de Emballades Photo (3 km).

Organisée par Sylvie de EMBALLADES PHOTO

Sur la route de la Corniche Angevine, entre Chalonnes et Rochefort, le site des Malécots offre un point de départ idéal pour découvrir le passé minier de la région ainsi que le vignoble des Coteaux du Layon.

Profitons de l’automne pour aller découvrir ce lieu classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, et y partager nos regards photographiques tout au long d’un parcours d’environ 3 km.

Réservation obligatoire

– Sur le site internet de EMBALLADES PHOTO https://emballadesphoto.fr/events/balade-photographique-entre-mines-et-vignes-sur-le-site-des-malecots-49-3-km-2/

– Par téléphone ou SMS au 06.06.45.42.85 .

Les Malécots Chaudefonds-sur-Layon 49290 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 06 45 42 85

English :

Photo walk Entre vignes et mines in Chaudefonds-sur-Layon, organized by Sylvie, from Emballades Photo (3 km).

German :

Fotowanderung Entre vignes et mines in Chaudefonds-sur-Layon, organisiert von Sylvie von Emballades Photo (3 km).

Italiano :

Passeggiata fotografica Tra vigne e miniere a Chaudefonds-sur-Layon, organizzata da Sylvie, di Emballades Photo (3 km).

Espanol :

Paseo fotográfico Entre viñas y minas en Chaudefonds-sur-Layon, organizado por Sylvie, de Emballades Photo (3 km).

L’événement BALADE PHOTOGRAPHIQUE ENTRE VIGNES ET MINES, SUR LE SITE DES MALECOTS Chaudefonds-sur-Layon a été mis à jour le 2025-10-16 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages