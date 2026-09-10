Balade photographique, Grange à Bécanes – Collection Lemoine, Bantzenheim

Informations pratiques

Balade photographique Samedi 19 septembre, 14h00 Grange à Bécanes – Collection Lemoine Haut-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

La Grange à Bécanes vous propose une balade photographique originale, en partenariat avec Le Paddock 68, groupe de jeunes passionnés de véhicules d’époque.

Le temps d’une promenade autour du musée, partez à la rencontre de véhicules anciens et découvrez, à leurs côtés, des photographies qui racontent leur histoire : certains modèles dans leur état d’origine, avant restauration, d’autres photographiés au fil du temps ou encore comparés à leur version moderne.

Une façon ludique et accessible de regarder autrement ces véhicules qui ont marqué leur époque, de mesurer le travail de restauration et surtout de voir comment les lignes, les usages et les techniques ont évolué au fil des générations.

Passionné de véhicules anciens, amateur de photographie ou simplement curieux? Venez découvrir cette rencontre entre patrimoine, mécanique et image !

En partenariat avec Le Paddock 68 – Groupe 100 % jeunes passionnés de véhicules d’époque.

Grange à Bécanes – Collection Lemoine 8 rue du général de Gaulle 68490 Bantzenheim Bantzenheim 68490 Haut-Rhin Grand Est 0389262336 https://www.m2a.fr/culture-tourisme/musees/grange-a-becanes-bantzenheim/ Ouverte depuis avril 2013 dans une grange réhabilitée, La Grange à Bécanes est le premier musée unique en Europe, vivant, de la moto ancienne à voir le jour. Il retrace l’histoire de la motocyclette à travers de nombreuses marques prestigieuses d’antan, telles que Radior, Monet-Goyon, Terrot, Libéria, Hercules…

Le musée rhénan de la moto est créé grâce la donation de Raymond Lemoine de 90 motocyclettes anciennes à la commune de Bantzenheim. Il abrite notamment une collection complète de motos Ravat, marque fabriquée à Saint-Étienne entre 1923 et 1958. Pendant 20 ans, Lemoine s’est passionné de ces modèles.

Ainsi, la Grange à Bécanes de Bantzenheim, connue du Pays basque jusqu’à la Bretagne, en passant par la Suisse et l’Allemagne, possède, aujourd’hui, une renommée internationale.

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la Grange à Bécanes vous propose une balade photographique originale, en partenariat avec Le Paddock 68, groupe de jeunes passionnés de véhicules …

©LePaddock68