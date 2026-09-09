Informations pratiques

Montrevault-sur-Èvre

Balade photographique « Les coteaux et la vallée de l’Evre » au Fief-Sauvin, avec Sylvie de EMBALLADES PHOTO

Parking de l’église du Fief-Sauvin LE FIEF-SAUVIN Montrevault-sur-Èvre Maine-et-Loire

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-08 10:00:00

fin : 2026-10-08

Date(s) :

2026-10-08

Une randonnée photographique à la découverte des coteaux et de la vallée de l’Evre au Fief-Sauvin, pour partager nos différents regards photographiques

Au Fief-Sauvin, les coteaux et la vallée de l’Evre sont la toile de fond d’un joli circuit de 8 kilomètres, pour qui n’a pas peur de crapahuter un peu…

Ensemble, allons partager nos différents regards photographiques et capturer les couleurs d’octobre dans la campagne silvanoise !

Distance : Boucle de 8 km

Nombre de places : 6

INFOS DIVERSES :

– Prévoir des chaussures de marche de type basket, une bouteille d’eau, un vêtement de pluie et votre pique-nique (à prévoir dès le départ dans le sac-à-dos)

– Tous types d’appareils photo acceptés, y compris les téléphones portables.

– Chiens non autorisés.

– Possibilité de programmer la balade un autre jour sur demande si la balade est complète au moment de votre réservation, s’il ne reste pas suffisamment de places, ou si vous êtes un groupe de plus de 6 personnes.

– Selon les conditions météo, la sortie pourra être annulée. .

Parking de l’église du Fief-Sauvin LE FIEF-SAUVIN Montrevault-sur-Èvre 49600 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 06 45 42 85 contact@emballadesphoto.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A photography hike to explore the hillsides and the Evre Valley in Fief-Sauvin, where we’ll share our different photographic perspectives

L’événement Balade photographique « Les coteaux et la vallée de l’Evre » au Fief-Sauvin, avec Sylvie de EMBALLADES PHOTO Montrevault-sur-Èvre a été mis à jour le 2026-09-09 par Pôle Tourisme ôsezMauges