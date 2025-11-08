Balade photographique Médiathèque Lisa Bresner Nantes

Balade photographique Médiathèque Lisa Bresner Nantes samedi 8 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-08 10:00 – 12:00

Gratuit : oui Sur inscription Adulte

Atelier animé par le studio EmmatitiaSillonnez les quartiers Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne et faites naître des personnages et des intrigues au détour des rues. À la fois modèle et photographe, vous travaillerez en deux séances la mise en scène, le cadrage et la narration visuelle, avec une exposition à la médiathèque à la clé.

Médiathèque Lisa Bresner Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

02 40 41 54 00 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-lisa-bresner/