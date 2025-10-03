Balade photographique « Spécial lensball » à Montjean-sur-Loire Parking du cimetière Mauges-sur-Loire

Parking du cimetière MONTJEAN-SUR-LOIRE Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : – – 10 EUR

Début : 2025-10-03 09:00:00

Pour marcher autrement, observer la nature à travers l’objectif et développer sa vision créative, découvrez les balades photographiques avec Emballades Photos.…

Avec Sylvie de Emballades Photos.

Un circuit intra-muros d’environ 3,5 kilomètres mène à la découverte du patrimoine de Montjean-sur-Loire, sur les bords de la Loire. Voilà là une belle balade urbaine à faire en toutes saisons…

Sous les couleurs d’octobre, je vous invite à venir explorer ce village ligérien sous un jour nouveau, avec une lensball, une boule de verre en cristal qui permet de créer des effets… renversants !

Venez avec moi partager nos différents regards photographiques et expérimenter la lensball à travers Montjean !

RÉSERVATION OBLIGATOIRE

– Sur le site internet de EMBALLADES PHOTO https://emballadesphoto.fr/events/balade-photo-special-lensball-a-montjean-49-35-km/

– Ou par tel ou SMS au 06.06.45.42.85 .

Parking du cimetière MONTJEAN-SUR-LOIRE Mauges-sur-Loire 49570 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 06 45 42 85 contact@emballadesphoto.fr

English :

For a different way of walking, observing nature through the lens of your camera and developing your creative vision, discover the photographic walks with Emballades Photos..

German :

Entdecken Sie die Fotowanderungen mit Emballades Photos, um anders zu wandern, die Natur durch die Linse zu beobachten und Ihre kreative Vision zu entwickeln…

Italiano :

Per un modo diverso di camminare, osservare la natura attraverso l’obiettivo della vostra macchina fotografica e sviluppare la vostra visione creativa, scoprite le passeggiate fotografiche con Emballades Photos..

Espanol :

Para una forma diferente de caminar, observar la naturaleza a través del objetivo de su cámara y desarrollar su visión creativa, descubra los paseos fotográficos con Emballades Photos..

