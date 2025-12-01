Balade photographique Spécial lensball dans le parc de Beaupreau Rue de Durfort Civrac Beaupréau-en-Mauges

Balade photographique Spécial lensball dans le parc de Beaupreau

Rue de Durfort Civrac BEAUPREAU Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-17 09:00:00

fin : 2025-12-17 12:00:00

Date(s) :

2025-12-17

A la découverte du parc de Beaupreau à travers une lensball…

Avec Sylvie de EMBALLADES PHOTO

Véritable poumon vert au coeur de la commune, le parc du château de Beaupreau fait vite oublier la ville alentour… D’allée en allée, un parcours d’environ 3 kilomètres nous entraîne tour à tour dans la forêt, sur les bords de l’Evre ou près du château. Sous les couleurs de décembre je vous invite à venir explorer le parc sous un jour nouveau, avec une lensball, une boule de verre en cristal qui permet de créer des effets… renversants ! Venez avec moi partager nos différents regards photographiques et expérimenter la lensball à travers le parc !

Réservation obligatoire

Environ 3 km

Rendez-vous à 9h près de l’entrée principale du parc (parking avenue du Grain d’Or, face à l’entrée du parc).

Nombre de places 6

Règlement sur place, par chèque ou en espèces

Public A partir de 8 ans

INFOS DIVERSES

– Prévoir des chaussures de marche de type basket, une bouteille d’eau et un vêtement de pluie…

– Chiens non acceptés.

– Possibilité de programmer la balade un autre jour sur demande si la balade est complète au moment de votre réservation, s’il ne reste pas suffisamment de places, ou si vous êtes un groupe de plus de 6 personnes.

– Selon les conditions météo, la sortie pourra être annulée. .

Rue de Durfort Civrac BEAUPREAU Beaupréau-en-Mauges 49600 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 06 45 42 85 contact@emballadesphoto.fr

English :

Discover the Beaupreau park through a lensball…

German :

Entdecken Sie den Park von Beaupreau durch einen Lensball…

Italiano :

Scoprite il parco Beaupreau con il lensball…

Espanol :

Descubre el parque Beaupreau con un…

L’événement Balade photographique Spécial lensball dans le parc de Beaupreau Beaupréau-en-Mauges a été mis à jour le 2025-11-19 par Pôle Tourisme ôsezMauges