Balade photographique spécial minimalisme Montreuil-Bellay

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Balade photographique d’environ 3 kilomètres sur le thème de la photo minimaliste. Le but est de faire ressortir l’essentiel et dire plus en montrant moins .
A la limite de l’Anjou et du Poitou, Montreuil-Bellay est classé à la fois Plus Beaux Détours de France , Petite Cité de Caractère et Station Verte .
Tout au long d’un parcours d’environ 3 kilomètres, Sylvie vous propose de profiter du cadre majestueux de cette cité médiévale en bordure du Thouet pour explorer le domaine de la photo minimaliste.
Ensemble, soyons attentifs à tous les sujets et détails qui pourront se prêter à ce type de composition pour faire ressortir l’essentiel et dire beaucoup en montrant peu .
PRECISIONS HORAIRES
Lundi 26 janvier 2026 à partir de 9h. .
Montreuil-Bellay 49260 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 06 45 42 85 contact@emballadesphoto.fr
English :
Photographic walk of about 3 kilometers on the theme of minimalist photography. The aim is to bring out the essential and say more by showing less .
