Balade photographique spécial minimalisme

Montreuil-Bellay Maine-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-26 09:00:00

fin : 2026-01-26

Date(s) :

2026-01-26

Balade photographique d’environ 3 kilomètres sur le thème de la photo minimaliste. Le but est de faire ressortir l’essentiel et dire plus en montrant moins .

A la limite de l’Anjou et du Poitou, Montreuil-Bellay est classé à la fois Plus Beaux Détours de France , Petite Cité de Caractère et Station Verte .

Tout au long d’un parcours d’environ 3 kilomètres, Sylvie vous propose de profiter du cadre majestueux de cette cité médiévale en bordure du Thouet pour explorer le domaine de la photo minimaliste.

Ensemble, soyons attentifs à tous les sujets et détails qui pourront se prêter à ce type de composition pour faire ressortir l’essentiel et dire beaucoup en montrant peu .

PRECISIONS HORAIRES

Lundi 26 janvier 2026 à partir de 9h. .

Montreuil-Bellay 49260 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 06 45 42 85 contact@emballadesphoto.fr

English :

Photographic walk of about 3 kilometers on the theme of minimalist photography. The aim is to bring out the essential and say more by showing less .

