Balade photographique « Spécial noir et blanc » dans le parc de Beaupréau Rue de Durfort Civrac Beaupréau-en-Mauges

Balade photographique « Spécial noir et blanc » dans le parc de Beaupréau Rue de Durfort Civrac Beaupréau-en-Mauges lundi 25 août 2025.

Balade photographique « Spécial noir et blanc » dans le parc de Beaupréau

Rue de Durfort Civrac BEAUPREAU Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-25 09:00:00

fin : 2025-08-25

Date(s) :

2025-08-25

Balade organisée par Emballades Photo

Avec Sylvie de Emballades Photo

L’été est synonyme de couleurs, mais si on passait en noir et blanc pour aller sublimer le parc de Beaupreau ? Véritable poumon vert au coeur de la commune, un parcours d’environ 3 kilomètres nous entraîne tour à tour dans la forêt, sur les bords de l’Evre ou près du château. Avec un peu de chance, nous croiserons peut-être même des écureuils et des chevreuils… Ensemble, allons explorer le monochrome et partager nos regards photographiques !

RESERVATION OBLIGATOIRE

– Sur le site internet de Emballades Photo https://emballadesphoto.fr/events/special-noir-et-blanc-dans-le-parc-de-beaupreau-3-km-2/

– Par téléphone ou SMS au 06.06.45.42.85. .

Rue de Durfort Civrac BEAUPREAU Beaupréau-en-Mauges 49600 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 06 45 42 85 contact@randonneespourpetitsetgrands.com

English :

Stroll organized by Emballades Photo

German :

Von Emballades Photo organisierter Spaziergang

Italiano :

Passeggiata organizzata da Emballades Photo

Espanol :

Paseo organizado por Emballades Photo

L’événement Balade photographique « Spécial noir et blanc » dans le parc de Beaupréau Beaupréau-en-Mauges a été mis à jour le 2025-07-26 par Pôle Tourisme ôsezMauges