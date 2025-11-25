Balade photographique- Spécial photo minimaliste à La Pointe

Place Ruzebouc Bouchemaine Maine-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-25 09:00:00

fin : 2025-11-25 12:00:00

Date(s) :

2025-11-25

Situé à la confluence de la Maine et de la Loire, le village de la Pointe est un ancien village de mariniers plein de charme ! Emballades Photo vous propose de profiter de ce majestueux cadre ligérien pour explorer le domaine de la photo minimaliste. .

Place Ruzebouc Bouchemaine 49080 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 06 45 42 85 contact@randonneespourpetitsetgrands.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Balade photographique- Spécial photo minimaliste à La Pointe Bouchemaine a été mis à jour le 2025-10-31 par Destination Angers