Balade Pic & Chardon RDV rue de Grenelle Paris

Adulte : 20€, -12 ans : 10€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-19T11:00:00 – 2025-10-19T12:15:00

Fin : 2025-10-19T11:00:00 – 2025-10-19T12:15:00

Déambulation d’une durée d’environ 1h15, dans les rues de Paris 7e bordées d’hôtels particuliers, d’immeubles d’habitation, et de monuments. Le parcours, allant du temple de Pentemont à l’esplanade Valéry-Giscard d’Estaing, entre les musées d’Orsay et de la Légion d’honneur, est inscrit dans le secteur sauvegardé de Paris 7e.

Vous êtes guidés sur des détails architecturaux particuliers, chasse-roues, grilles et chardons pour porter le regard sur la composition des façades.

RDV rue de Grenelle 106 rue de Grenelle 75007 Paris Paris 75007 Quartier Saint-Thomas-d’Aquin Paris Île-de-France https://iglal.boulad.net https://www.instagram.com/iglalboulad?igsh=YXF0aG0xYzg3MTFv&utm_source=qr Métro : Rue du Bac

Bus 69 : Grenelle-Bellechasse

© Iglal Boulad