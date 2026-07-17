Balade plantes littorales comestibles, Camping Municipal de Poulfoën, Kerscouarnec

Informations pratiques

Balade plantes littorales comestibles 27 juillet – 24 août, les lundis Camping Municipal de Poulfoën Finistère

Tarifs : Adulte 15€ ; Moins de 18 ans 5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-27T12:00:00+02:00 – 2026-07-27T14:00:00+02:00

Fin : 2026-08-24T12:00:00+02:00 – 2026-08-24T14:00:00+02:00

Dans le cadre idyllique de Poulfoën, laissez-vous guider par Edouard, botaniste de terrain, à la découverte des espèces de plantes sauvages les plus délicieuses du littoral. Odorat, toucher, vue… le goût ne sera pas le seul sens dont vous aurez besoin pour la reconnaissance. Une balade ludique et passionnante, avec plein d’idées recettes à la clé, pour mitonner votre cueillette !

Durée : 2h

Activité organisée par Edouard – Animateur botanique

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/balade-plantes-littorales-comestibles-9684

Camping Municipal de Poulfoën Camping Municipal de Poulfoën Kerscouarnec 29430 Finistère Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://www.eco-nature.org/experience/balade-plantes-littorales-comestibles-9684 »}] [{« link »: « https://www.eco-nature.org/experience/balade-plantes-littorales-comestibles-9684 »}]

Balade découverte des plantes sauvages comestibles du littoral