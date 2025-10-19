BALADE PLANTES MÉDICINALES ET COMESTIBLES Aniane

Aniane Hérault

Tarif : – – 12 EUR

Début : 2025-10-19

fin : 2025-12-07

2025-10-19 2025-12-07

Venez découvrir les vertus des plantes médicinales qui vous entourent et celles qui se mangent avec Leah Searle.

Leah Searle est naturopathe et phytothérapeute, diplômée de la Southern Crosss University d’Australie; à travers une activité de balade sur les plantes médicinales et comestibles organisé avec l’association La Fleur Sauvage.

Réservation obligatoire par téléphone ou mail. .

Aniane 34150 Hérault Occitanie

English :

Come and discover the virtues of the medicinal plants that surround you and those that can be eaten with Leah Searle.

German :

Entdecken Sie mit Leah Searle die Heilkräfte der Heilpflanzen, die Sie umgeben, und derjenigen, die man essen kann.

Italiano :

Venite a scoprire le virtù delle piante medicinali che vi circondano e di quelle che si possono mangiare con Leah Searle.

Espanol :

Venga a descubrir con Leah Searle las virtudes de las plantas medicinales que le rodean y las que se pueden comer.

