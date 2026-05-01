BALADE PLANTES MÉDICINALES ET COMESTIBLES Aniane
BALADE PLANTES MÉDICINALES ET COMESTIBLES Aniane dimanche 10 mai 2026.
Aniane
BALADE PLANTES MÉDICINALES ET COMESTIBLES
Au Pont du Diable Aniane Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-05-10 2026-06-07
Vivre à Aniane vous propose un atelier encadré par La Fleur Sauvage sur les premiers secours par les plantes médicinales !
Vivre à Aniane vous propose un atelier encadré par La Fleur Sauvage sur les premiers secours par les plantes médicinales !
Un temps de balade est prévu pour découvrir les plantes que l’on peut utiliser ainsi qu’un temps théorique et pratique pour la fabrication d’une baume pour trousse de secours, .
Au Pont du Diable Aniane 34150 Hérault Occitanie lafleursauvage@gmail.com
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English : BALADE PLANTES MÉDICINALES ET COMESTIBLES
Vivre à Aniane invites you to a workshop led by La Fleur Sauvage on first aid using medicinal plants!
L’événement BALADE PLANTES MÉDICINALES ET COMESTIBLES Aniane a été mis à jour le 2026-04-09 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT
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