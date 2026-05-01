Aniane

BALADE PLANTES MÉDICINALES ET COMESTIBLES

Au Pont du Diable Aniane Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-05-10 2026-06-07

Vivre à Aniane vous propose un atelier encadré par La Fleur Sauvage sur les premiers secours par les plantes médicinales !

Vivre à Aniane vous propose un atelier encadré par La Fleur Sauvage sur les premiers secours par les plantes médicinales !

Un temps de balade est prévu pour découvrir les plantes que l’on peut utiliser ainsi qu’un temps théorique et pratique pour la fabrication d’une baume pour trousse de secours, .

Au Pont du Diable Aniane 34150 Hérault Occitanie lafleursauvage@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : BALADE PLANTES MÉDICINALES ET COMESTIBLES

Vivre à Aniane invites you to a workshop led by La Fleur Sauvage on first aid using medicinal plants!

L’événement BALADE PLANTES MÉDICINALES ET COMESTIBLES Aniane a été mis à jour le 2026-04-09 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT