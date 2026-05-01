Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

BALADE PLANTES MÉDICINALES ET COMESTIBLES Aniane

BALADE PLANTES MÉDICINALES ET COMESTIBLES Aniane

BALADE PLANTES MÉDICINALES ET COMESTIBLES Aniane dimanche 10 mai 2026.

Adresse : Au Pont du Diable

Ville : 34150 Aniane

Département : Hérault

Début : dimanche 10 mai 2026

Fin : dimanche 10 mai 2026

Tarif :

Aniane

BALADE PLANTES MÉDICINALES ET COMESTIBLES

Au Pont du Diable Aniane Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10
fin : 2026-06-07

Date(s) :
2026-05-10 2026-06-07

Vivre à Aniane vous propose un atelier encadré par La Fleur Sauvage sur les premiers secours par les plantes médicinales !
Vivre à Aniane vous propose un atelier encadré par La Fleur Sauvage sur les premiers secours par les plantes médicinales !
Un temps de balade est prévu pour découvrir les plantes que l’on peut utiliser ainsi qu’un temps théorique et pratique pour la fabrication d’une baume pour trousse de secours,   .

Au Pont du Diable Aniane 34150 Hérault Occitanie   lafleursauvage@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : BALADE PLANTES MÉDICINALES ET COMESTIBLES

Vivre à Aniane invites you to a workshop led by La Fleur Sauvage on first aid using medicinal plants!

L’événement BALADE PLANTES MÉDICINALES ET COMESTIBLES Aniane a été mis à jour le 2026-04-09 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT

À voir aussi à Aniane (Hérault)