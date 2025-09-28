BALADE PLANTES MÉDICINALES ET COMESTIBLES Saint-Guilhem-le-Désert

Sous les platanes à côté de l’aire de je Saint-Guilhem-le-Désert Hérault

Tarif : – – 12 EUR

Début : 2025-09-28

Venez découvrir les vertus des plantes médicinales qui vous entourent et celles qui se mangent avec Leah Searle.

Leah Searle est naturopathe et phytothérapeute, diplômée de la Southern Crosss University d’Australie; à travers une activité de balade sur les plantes médicinales et comestibles organisé avec l’association La Fleur Sauvage.

Réservation obligatoire par téléphone ou mail.

English :

Come and discover the virtues of the medicinal plants that surround you and those that can be eaten with Leah Searle.

Leah Searle is a naturopath and phytotherapist, and a graduate of Australia’s Southern Crosss University. Join us for a walk on medicinal and edible plants, organized with the association La Fleur Sauvage.

Reservations required by phone or e-mail.

German :

Entdecken Sie mit Leah Searle die Heilkräfte der Heilpflanzen, die Sie umgeben, und derjenigen, die man essen kann.

Leah Searle ist Naturheilkundlerin und Phytotherapeutin, die an der Southern Crosss University in Australien studiert hat. Sie führt einen Spaziergang über Heil- und essbare Pflanzen durch, der in Zusammenarbeit mit dem Verein La Fleur Sauvage organisiert wird.

Reservierung per Telefon oder E-Mail erforderlich.

Italiano :

Venite a scoprire le virtù delle piante medicinali che vi circondano e di quelle che si possono mangiare con Leah Searle.

Leah Searle è naturopata e fitoterapeuta, laureata alla Southern Crosss University australiana. Unitevi a noi per una passeggiata sulle piante medicinali e commestibili, organizzata con l’associazione La Fleur Sauvage.

Prenotazione obbligatoria per telefono o e-mail.

Espanol :

Venga a descubrir con Leah Searle las virtudes de las plantas medicinales que le rodean y las que se pueden comer.

Leah Searle es naturópata y fitoterapeuta, y licenciada por la Southern Crosss University de Australia. Acompáñenos en un paseo sobre plantas medicinales y comestibles, organizado con la asociación La Fleur Sauvage.

Es necesario reservar por teléfono o correo electrónico.

