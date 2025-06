Balade plantes sauvages comestibles et médicinales – Saint-Aubin-le-Cloud 22 juin 2025 10:30

Partez à la découverte des plantes sauvages différentes selon la saison pour apprendre leurs histoires et leurs usages. De la plante comestible à la plante médicinale en passant par l’instrument de musique et les jeux dans la nature… les utilisations sont nombreuses et variées.

L’objectif de cette activité dans la nature est d’initier nos yeux et observer ces plantes dans leur milieu naturel, apprendre leur nom, leurs utilisations et la période de cueillette, sans oublier les règles et précautions pour la cueillette. .

