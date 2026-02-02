Balade plantes sauvages comestibles La Lucerne-d’Outremer
Balade plantes sauvages comestibles La Lucerne-d’Outremer dimanche 5 avril 2026.
Balade plantes sauvages comestibles
La Lucerne-d’Outremer Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05 14:00:00
fin : 2026-04-05 18:00:00
Date(s) :
2026-04-05
Balade découverte des plantes comestibles et usuelles, on aborde la sécurité, la réglementation, la cuisine et l’usage des plantes, petit parcours accessible.
Distance 2 km environ durée 3h Réservation obligatoire. .
La Lucerne-d’Outremer 50320 Manche Normandie +33 6 15 32 27 11 mikapermagraines@proton.me
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Balade plantes sauvages comestibles
L’événement Balade plantes sauvages comestibles La Lucerne-d’Outremer a été mis à jour le 2026-02-02 par OTGTM BIT Granville