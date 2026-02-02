Balade plantes sauvages comestibles

La Lucerne-d’Outremer Manche

Début : 2026-04-05 14:00:00

fin : 2026-04-05 18:00:00

2026-04-05

Balade découverte des plantes comestibles et usuelles, on aborde la sécurité, la réglementation, la cuisine et l’usage des plantes, petit parcours accessible.

Distance 2 km environ durée 3h Réservation obligatoire. .

La Lucerne-d’Outremer 50320 Manche Normandie +33 6 15 32 27 11 mikapermagraines@proton.me

English : Balade plantes sauvages comestibles

