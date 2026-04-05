Balade plantes sauvages comestibles, Moulin d’Alm, 29430 Plounévez-Lochrist, France, Plounévez-Lochrist
Balade plantes sauvages comestibles, Moulin d’Alm, 29430 Plounévez-Lochrist, France, Plounévez-Lochrist dimanche 5 avril 2026.
Balade plantes sauvages comestibles Dimanche 5 avril, 16h00 Moulin d’Alm, 29430 Plounévez-Lochrist, France Finistère
Tarifs : Adulte 20€ ; 10-17 ans 10€ ; 4-9 ans 5€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-05T16:00:00+02:00 – 2026-04-05T19:00:00+02:00
Fin : 2026-04-05T16:00:00+02:00 – 2026-04-05T19:00:00+02:00
Dans le cadre bucolique des rives semi-ombragées d’un ruisseau, près d’un ancien moulin, je vous propose une balade facile à la découverte de plantes sauvages communes de nos chemins creux et autres zones humides. Usages médicinaux et culinaires, idées recettes, risques de confusion… cette sortie sera riche d’apprentissages ! J’en profiterai pour vous familiariser avec quelques notions de botanique, de manière ludique et conviviale, et vous sensibiliserai à une cueillette éthique et respectueuse de la ressource.
Durée : 3h
Activité organisée par Edouard – Animateur botanique
Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/balade-plantes-sauvages-comestibles-9573
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Plantes comestibles de l’intérieur des terres : identification et cueillette. Nature Sortie nature
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