Balade plantes sauvages comestibles, Moulin d’Alm, 29430 Plounévez-Lochrist, France, Plounévez-Lochrist

Balade plantes sauvages comestibles Dimanche 5 avril, 16h00 Moulin d’Alm, 29430 Plounévez-Lochrist, France Finistère

Tarifs : Adulte 20€ ; 10-17 ans 10€ ; 4-9 ans 5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-05T16:00:00+02:00 – 2026-04-05T19:00:00+02:00

Fin : 2026-04-05T16:00:00+02:00 – 2026-04-05T19:00:00+02:00

Dans le cadre bucolique des rives semi-ombragées d’un ruisseau, près d’un ancien moulin, je vous propose une balade facile à la découverte de plantes sauvages communes de nos chemins creux et autres zones humides. Usages médicinaux et culinaires, idées recettes, risques de confusion… cette sortie sera riche d’apprentissages ! J’en profiterai pour vous familiariser avec quelques notions de botanique, de manière ludique et conviviale, et vous sensibiliserai à une cueillette éthique et respectueuse de la ressource.

Durée : 3h

Activité organisée par Edouard – Animateur botanique

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/balade-plantes-sauvages-comestibles-9573

Moulin d’Alm, 29430 Plounévez-Lochrist, France Moulin d’Alm, 29430 Plounévez-Lochrist, France Plounévez-Lochrist 29430 Finistère Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://www.eco-nature.org/experience/balade-plantes-sauvages-comestibles-9573 »}] [{« link »: « https://www.eco-nature.org/experience/balade-plantes-sauvages-comestibles-9573 »}]

Plantes comestibles de l’intérieur des terres : identification et cueillette. Nature Sortie nature