Balade « plantes sauvages comestibles » – Saint-Affrique, 28 mai 2025 07:00, Saint-Affrique.

Aveyron

Balade « plantes sauvages comestibles » Rue Frangi Ortega Saint-Affrique Aveyron

Début : Mercredi 2025-05-28

fin : 2025-05-28

2025-05-28

Suivez le sentier où murmure la nature, et laissez-vous guider par les secrets des herbes sauvages, discrètes compagnes de nos chemins, aux saveurs oubliées mais pleines de merveilles.

Balade naturaliste RDV base de loisirs LA GRAVIERE à Saint-Affrique à la découverte des plantes comestibles, durée 1h30. .

Rue Frangi Ortega

Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 7 69 76 79 85 info@alternabio.fr

English :

Follow the path where nature whispers, and let yourself be guided by the secrets of wild herbs, discreet companions of our paths, with forgotten flavors but full of wonders.

German :

Folgen Sie dem Pfad, auf dem die Natur flüstert, und lassen Sie sich in die Geheimnisse der Wildkräuter einweihen, die diskrete Begleiter unserer Wege sind und deren Geschmack in Vergessenheit geraten ist, die aber voller Wunder stecken.

Italiano :

Seguite il sentiero dove la natura sussurra, e lasciatevi guidare dai segreti delle erbe selvatiche, compagne discrete dei nostri sentieri, dai sapori dimenticati e pieni di meraviglie.

Espanol :

Siga el camino por donde susurra la naturaleza y déjese guiar por los secretos de las hierbas silvestres, discretas compañeras de nuestros senderos, con sabores olvidados llenos de maravillas.

L’événement Balade « plantes sauvages comestibles » Saint-Affrique a été mis à jour le 2025-05-20 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)