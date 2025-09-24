Balade plantes sauvages et comestibles parc de la crapaudine Nantes

Balade plantes sauvages et comestibles parc de la crapaudine Nantes mercredi 24 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-24 15:00 – 17:00

Gratuit : non Prix libre (à partir de 5€) Inscription obligatoire ICI, prix libre (à partir de 5 €). Places limitées. Tout public – Age minimum : 5 et Age maximum : 99

Dans le cadre des 25 ans (programmation complète) d’Écopôle – le réseau de l’environnement, Naturellement Autonome propose une balade de reconnaissace des plantes sauvages et comestibles.Balade de reconnaissance des plantes sauvages communes et partage autour de leurs utilisations médicinales et comestibles dans notre quotidien, avec des exemples concrets et des dégustations de plantes et tisanes (à partir de plantes cueillies ensemble lors de la balade).Avec Naturellement autonome et Mélissa apprenez à reconnaître les plantes et à vous faire confiance. Découvrez les différentes utilisations des plantes sauvages comestibles et médicinales… Avec la nature, nourrir et soigner vos proches, et partager des moments conviviaux avec d’autres passionnés de la nature…

parc de la crapaudine Nantes 44202

https://www.helloasso.com/associations/ecopole-cpie-pays-de-nantes/evenements/balade-plantes-sauvages-et-comestibles