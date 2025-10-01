Balade « Plantes utiles et comestibles autour du Château de L’Albenc » Balade autour du Château de l’Albenc L’Albenc

Balade « Plantes utiles et comestibles autour du Château de L’Albenc » Balade autour du Château de l’Albenc L’Albenc mercredi 1 octobre 2025.

Balade « Plantes utiles et comestibles autour du Château de L’Albenc » Mercredi 1 octobre, 09h30 Balade autour du Château de l’Albenc Isère

Évènement gratuit, sur inscription auprès de : animation@enisere.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-01T09:30:00 – 2025-10-01T12:00:00

Fin : 2025-10-01T09:30:00 – 2025-10-01T12:00:00

Partez pour une balade sensorielle et instructive autour du château de L’Albenc à la découverte des plantes sauvages qui nous entourent.

Au programme : identification des espèces comestibles, médicinales et aux usages variés (domestiques, artisanaux ou symboliques), dégustation de quelques saveurs naturelles, et un petit atelier de transformation pour explorer les usages pratiques des plantes.

Un moment convivial pour apprendre à reconnaître, goûter et transformer les richesses végétales locales.

Venez découvrir les secrets des végétaux qui nous entourent avec Bastien, Animateur Nature chez Espace Nature Isère.

– Veuillez vous inscrire auprès : animation@enisere.fr

– Limité à 15 personnes

– Action soutenue par Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté

Balade autour du Château de l’Albenc L’Albenc L’Albenc 38470 Isère Auvergne-Rhône-Alpes [{« link »: « mailto:animation@enisere.fr »}]

Partez pour une balade sensorielle et instructive autour du château de L’Albenc à la découverte des plantes sauvages qui nous entourent.