Balade « Plus me plait le Boudouyssou » animée par Maria Garrouste, raconteuse de pays Dimanche 21 septembre, 09h30 Mairie de Penne d’Agenais Lot-et-Garonne

Gratuit. Réservation obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T09:30:00 – 2025-09-21T16:30:00

Fin : 2025-09-21T09:30:00 – 2025-09-21T16:30:00

La balade « Plus me plaît le Boudouyssou » invite à une journée pleine de découvertes, entre nature et patrimoine.

Depuis Magnac, on suit le fil de ce ruisseau de 32 km classé Natura 2000, qui serpente à travers dix communes et de charmants paysages.

Tout au long du parcours, vous ferez halte dans de belles églises rurales – de Saint-Caprais à Montaigu-de-Quercy jusqu’à Saint-Sernin de Magnac – véritables témoins d’époques mouvementées et de restaurations passionnantes.

Après un pique-nique convivial à Cazideroque (prévoir de quoi pique-niquer), place à la détente et au plaisir de partager ce moment ensemble, avant de conclure la journée à Penne-d’Agenais.

Une belle aventure, riche en rencontres et en surprises, à savourer en toute convivialité !

Programme :

9h30 : covoiturage à Magnac

10h : Saint-Caprais – Souci de Montaigu-de-Quercy

10h45 : Saint-Vincent de Courbiac

11h30 : Saint-André de Carabaisse

12h30 : Saint-Gilles de Cazideroque

Pique-nique à Cazideroque

14h : Saint-Léger de Penne-d’Agenais

14h45 : Saint-Pierre de Noailhac, Penne-d’Agenais

15h30 : Saint-Sernin de Magnac, Penne-d’Agenais

Mairie de Penne d'Agenais Place Paul Froment, 47140 Penne d'Agenais Penne-d'Agenais 47140 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 06 81 72 25 63 http://www.ville-pennedagenais.fr [{« type »: « phone », « value »: « 06 11 59 33 90 »}]

© L. Cazeneuve