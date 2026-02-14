Balade poétique autour des plantes, Vézénobres, Vézénobres

Balade poétique autour des plantes Mercredi 11 mars, 14h00 Vézénobres Gard

Venez (re)découvrir le village perché de Vézenobres, lors de cette balade immersive et sensorielle avec Reliances Nature. Vous profitez de pauses relaxantes pour vivre une expérience sensible mêlant nature, créativité et contemplation et créer un lien fort entre vous, l’arbre et les plantes.

Cette animation est proposée dans le cadre des « Rencontres de l’Environnement ».

