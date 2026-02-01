Balade poétique Place des Thermes Bagnères-de-Bigorre

Balade poétique

Place des Thermes BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-25 15:00:00

fin : 2026-02-25

Date(s) :

2026-02-25

nous pourrons observer les premiers signes du printemps… un délice.

Les enfants sont les bienvenus, cela dure environ 1h30 nous observons la nature et je dis des poèmes et nous faisons environ 2 km avec très peu de dénivelé.

La participation est libre. .

+33 6 07 38 31 35

English :

we can observe the first signs of spring… a delight.

Children are welcome, it lasts about 1h30 we observe nature and I say poems and we do about 2 km with very little change in altitude.

