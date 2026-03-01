BALADE POÉTIQUE PARC DU RAMIER Cazères

BALADE POÉTIQUE

PARC DU RAMIER 23-567 Boulevard Jean Esterle Cazères Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 14:30:00

fin : 2026-03-28 16:00:00

Date(s) :

2026-03-28

Animé par l’artiste peintre poétesse Laurence Délis autour de son exposition Le Chant des Arbres

L’atelier propose un travail sur l’imaginaire coloré évoqué par l’image. Il offre un autre regard, une autre forme de communiquer une émotion, un ressenti et réveille la créativité par le biais de l’écriture poétique.

Public ado/adulte à partir de 15 ans .

PARC DU RAMIER 23-567 Boulevard Jean Esterle Cazères 31220 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 97 10 05 bibliocazeres@mairie-cazeres.fr

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English :

Hosted by painter and poet Laurence Délis in connection with her exhibition Le Chant des Arbres

L’événement BALADE POÉTIQUE Cazères a été mis à jour le 2026-03-20 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE