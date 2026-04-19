Isle-Saint-Georges

Balade poétique du printemps 2026

Isle-Saint-Georges Isle-Saint-Georges Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 15:00:00

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-19

Dans le sillage du Printemps des Poètes nous vous proposons de rejoindre notre 6ème Balade Poétique pour

dire ou chanter des textes aimés ou, simplement, écouter.

Les participants diront au gré de leur envie des poèmes par les rues de notre joli village.

Le thème proposé est LIBERTÉ force vive déployée mais chacun peut proposer un poème qui lui tient à cœur.

Rendez-vous sous les marronniers sur le port. .

Isle-Saint-Georges Isle-Saint-Georges 33640 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 57 74 30 accueil@islesaintgeorges.fr

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English : Balade poétique du printemps 2026

L’événement Balade poétique du printemps 2026 Isle-Saint-Georges a été mis à jour le 2026-04-10 par Sud Bordeaux Tourisme