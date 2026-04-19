Balade poétique du printemps 2026 Isle-Saint-Georges
Balade poétique du printemps 2026 Isle-Saint-Georges dimanche 19 avril 2026.
Isle-Saint-Georges
Balade poétique du printemps 2026
Isle-Saint-Georges Isle-Saint-Georges Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 15:00:00
fin : 2026-04-19
Date(s) :
2026-04-19
Dans le sillage du Printemps des Poètes nous vous proposons de rejoindre notre 6ème Balade Poétique pour
dire ou chanter des textes aimés ou, simplement, écouter.
Les participants diront au gré de leur envie des poèmes par les rues de notre joli village.
Le thème proposé est LIBERTÉ force vive déployée mais chacun peut proposer un poème qui lui tient à cœur.
Rendez-vous sous les marronniers sur le port. .
Isle-Saint-Georges Isle-Saint-Georges 33640 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 57 74 30 accueil@islesaintgeorges.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Balade poétique du printemps 2026
L’événement Balade poétique du printemps 2026 Isle-Saint-Georges a été mis à jour le 2026-04-10 par Sud Bordeaux Tourisme