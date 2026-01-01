Balade Poétique et musicale Duo Cordes Sensibles Festival Romans d’Amour La Maison Nugues Romans-sur-Isère
Balade Poétique et musicale Duo Cordes Sensibles Festival Romans d’Amour La Maison Nugues Romans-sur-Isère vendredi 30 janvier 2026.
La Maison Nugues 18 rue de l’Armillerie Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Début : 2026-01-30 20:00:00
fin : 2026-01-30 21:30:00
2026-01-30
Dans le cadre du Festival Romans d’Amour
Vendredi 30 janvier à 20h Balade Poétique et musicale
Cathline Oriol lecture poèmes/chant
Rehan Shaikh lecture poèmes/guitare
La Maison Nugues 18 rue de l’Armillerie Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 62 18 82 06 lamaisonnugues.lartmillerie@gmail.com
English :
As part of the Romans d’Amour Festival
Friday, January 30 at 8pm Poetic and musical stroll
Cathline Oriol: poetry reading/singing
Rehan Shaikh: poetry/guitar reading
