Balade Poétique et musicale Duo Cordes Sensibles Festival Romans d’Amour La Maison Nugues Romans-sur-Isère

Balade Poétique et musicale Duo Cordes Sensibles Festival Romans d’Amour

La Maison Nugues 18 rue de l’Armillerie Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-30 20:00:00

fin : 2026-01-30 21:30:00

Date(s) :

2026-01-30

Dans le cadre du Festival Romans d’Amour

Vendredi 30 janvier à 20h Balade Poétique et musicale

Cathline Oriol lecture poèmes/chant

Rehan Shaikh lecture poèmes/guitare

.

La Maison Nugues 18 rue de l’Armillerie Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 62 18 82 06 lamaisonnugues.lartmillerie@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of the Romans d’Amour Festival

Friday, January 30 at 8pm Poetic and musical stroll

Cathline Oriol: poetry reading/singing

Rehan Shaikh: poetry/guitar reading

L’événement Balade Poétique et musicale Duo Cordes Sensibles Festival Romans d’Amour Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-01-05 par Valence Romans Tourisme