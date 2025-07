Balade Poétique (et pique-nique) Festival théâtral rural »Le Champ des Possibles” Mairie Malicorne-sur-Sarthe

Mairie 26 Rue Victor Hugo Malicorne-sur-Sarthe Sarthe

Tarif : 5 – 5 – EUR

Début : 2025-08-24 12:30:00

fin : 2025-08-24 13:45:00

2025-08-24

Une déambulation littéraire et musicale.

Stanislas Roquette adapte en version déambulatoire son récital poétique « Nous sommes des poèmes », accompagné de Thomas Guené, comédien et multi-instrumentiste..

Ce projet eut pour déclencheur la pensée du poète Jean-Pierre Siméon dans son essai paru en 2015 La poésie sauvera le monde. Stanislas s’en saisit pour questionner notre rapport au langage, tout en partageant des poèmes classiques et contemporains, la plupart francophones Victor Hugo, Louis Aragon ou Arthur Rimbaud, mais aussi des pépites trouvées dans l’œuvre d’Andrée Chédid ou d’Henri Pichette, celle de Liliane Wouters, de Philippe Jaccottet ou de Christophe Tarkos. Et même quelques incursions dans la nouvelle chanson française (Têtes Raides, Loïc Lantoine…).

Cette promenade se fera sur la nouvelle Voie Verte reliant Malicorne à Mézeray. D’une longueur de 2 kms environ, elle s’interrompra à 3 reprises pour laisser place au partage de textes et au repas!

NB APPORTEZ VOTRE PIQUE-NIQUE !

‍Une proposition réalisée en collaboration avec Jean-Claude Gravier / association Balade & Nature de Mézeray.

Tout public, conseillé à partir de 12 ans. Lieu de RDV à venir.

Festival organisé par la Compagnie La Part de l’Ombre, grâce au soutien des villes de Mézeray et Malicorne-sur-Sarthe, de la Communauté de communes du Val de Sarthe, du Fond de la Vie Associative, du Ministère de la Culture été Culturel 2025, du Crédit Mutuel de La Suze-sur-Sarthe, des Fraisiers Production, du Magasin Frais Malin de Noyen-sur-Sarthe, et du Grenier Malicornais. .

Mairie 26 Rue Victor Hugo Malicorne-sur-Sarthe 72270 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 95 00 60 info@valleedelasarthe.fr

English :

A literary and musical stroll.

German :

Eine literarische und musikalische Wanderung.

Italiano :

Una passeggiata letteraria e musicale.

Espanol :

Un paseo literario y musical.

