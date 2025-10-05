Balade poétique « La Voix des sentes » Marminiac

« La Voix des sentes », une balade poétique initiée par les bénévoles de la Bibliothèque de Cazals encadrée par le musicien et auteur Pierre Mourles.

Cette balade se développe autour d’une rêverie poétique qui interroge le rattachement de nos corps à la terre. Pour ceux qui aiment marcher, rêver, découvrir, se laisser dériver. Au départ de Marminiac, les marcheurs partiront pendant 3 heures ponctuées de suspensions littéraires et sonores. Comment nous inscrivons-nous dans ce paysage qui s’appelle campagne ? Contes, poésie, extraits de romans seront là pour donner des chemins et des pistes. .

English :

« La Voix des sentes », a poetic stroll initiated by volunteers from the Cazals Library and led by musician and author Pierre Mourles.

This stroll develops around a poetic reverie that questions the attachment of our bodies to the earth

German :

« La Voix des sentes », ein poetischer Spaziergang, der von den Freiwilligen der Bibliothek von Cazals initiiert wurde und von dem Musiker und Autor Pierre Mourles umrahmt wird.

Dieser Spaziergang entwickelt sich rund um eine poetische Träumerei, die die Verbindung unserer Körper mit der Erde hinterfragt

Italiano :

« La Voix des sentes », una passeggiata poetica promossa dai volontari della Biblioteca Cazals e guidata dal musicista e autore Pierre Mourles.

La passeggiata si basa su una fantasticheria poetica che si interroga sul legame tra il nostro corpo e la terra

Espanol :

« La Voix des sentes », un paseo poético iniciado por voluntarios de la Biblioteca Cazals y dirigido por el músico y escritor Pierre Mourles.

El paseo se basa en una ensoñación poética que cuestiona la conexión entre nuestros cuerpos y la tierra

