Balade poétique le long de la Rhônelle

Nicolas Minair, notre poète local, et membre de la Société des Poètes Français vous emmène en balade poétique le long des rivières, dans la campagne, à travers les villages, mais aussi en ville en partenariat avec l’office de tourisme.

Des étapes jalonnent le circuit comme autant de pause détente et de contemplation du paysage où un texte lu vient faire écho à l’atmosphère du lieu.

Une pause sucré au café rando Symbiose vous sera proposée à mi-parcours afin d’échanger sur la balade et découvrir le lieux.

Point de départ: Au bout de la rue Mirland, à Aulnoye-lez-valenciennes

durée 2h

rue Réné Mirland

Valenciennes 59300 Nord Hauts-de-France

