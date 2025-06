BALADE POUR LES ENFANTS À DOS DE PONEY Chein-Dessus 23 juin 2025 09:00

Haute-Garonne

BALADE POUR LES ENFANTS À DOS DE PONEY CAVALCAGIRE Chein-Dessus Haute-Garonne

Tarif : 35 – 35 – EUR

35

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-23 09:00:00

fin : 2025-06-30

Date(s) :

2025-06-23

2025-06-25

2025-06-30

2025-07-02

2025-07-07

2025-07-09

2025-07-14

2025-07-16

2025-07-21

2025-07-23

2025-07-28

2025-07-30

Partez à la découverte du Piémont Pyrénéen en famille, entre Aspet et Arbas, avec un fidèle compagnon de découverte un poney ! Superbes vues sur les Pyrénées, passages en forêt sont au programme de cette belle balade à dos de poney.

Réservation auprès de l’Office de tourisme Cagire Garonne Salat.

Après un accueil personnalisé, la préparation du poney, la remise d’une carte et toute les explications vous pourrez partir pour une aventure à poney. Profitez d’un cadre relaxant pour vous promener au cœur des Pyrénées. Vous aurez le choix entre deux boucles la boucle poney Découverte de 4.4km et la boucle poney Aventure de 6.4km.

Enfant à partir de 2 ans (jusqu’à 10 ans), un adulte accompagnant par poney. 35 .

CAVALCAGIRE

Chein-Dessus 31160 Haute-Garonne Occitanie +33 5 32 09 59 39

English :

Discover the Pyrenean Piedmont with your family, between Aspet and Arbas, with a faithful discovery companion: a pony! Superb views of the Pyrenees and forest passages are on the program for this beautiful pony ride.

Bookings at the Cagire Garonne Salat Tourist Office.

German :

Entdecken Sie mit Ihrer Familie das Piemont Pyrenäen zwischen Aspet und Arbas mit einem treuen Begleiter: einem Pony! Herrliche Ausblicke auf die Pyrenäen und Waldpassagen stehen auf dem Programm dieses schönen Ausritts auf dem Rücken eines Ponys.

Reservierung beim Fremdenverkehrsamt Cagire Garonne Salat.

Italiano :

Scoprite in famiglia i contrafforti dei Pirenei, tra Aspet e Arbas, con un fedele compagno: un pony! Il programma di questa bella gita in pony prevede splendidi panorami sui Pirenei e passaggi nella foresta.

Prenotate in anticipo presso l’Ufficio del Turismo di Cagire Garonne Salat.

Espanol :

Descubra en familia las estribaciones de los Pirineos, entre Aspet y Arbas, con un fiel compañero: ¡un poni! Magníficas vistas de los Pirineos y pasajes forestales forman parte del programa de este encantador paseo en poni.

Reserve con antelación en la Oficina de Turismo de Cagire Garonne Salat.

L’événement BALADE POUR LES ENFANTS À DOS DE PONEY Chein-Dessus a été mis à jour le 2025-06-19 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE