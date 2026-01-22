BALADE POUR TOUS AUTOUR DE SOUMONT Le parking de l’Alternateur Saint-André-de-Sangonis

BALADE POUR TOUS AUTOUR DE SOUMONT Le parking de l’Alternateur Saint-André-de-Sangonis dimanche 15 février 2026.

Début : 2026-02-15
Balade d’un niveau facile durée totale approximative 3h avec pause Land art. .
Prévoyez de bonnes chaussures. Covoiturage privilégié.   .

Le parking de l’Alternateur 58 Av. de Montpellier Route de Lagamas Saint-André-de-Sangonis 34725 Hérault Occitanie  

English :

Easy walk total duration approx. 3 hours with a Land art break.

