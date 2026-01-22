BALADE POUR TOUS AUTOUR DE SOUMONT Le parking de l’Alternateur Saint-André-de-Sangonis
BALADE POUR TOUS AUTOUR DE SOUMONT
Le parking de l’Alternateur 58 Av. de Montpellier Route de Lagamas Saint-André-de-Sangonis Hérault
Début : 2026-02-15
Balade d’un niveau facile durée totale approximative 3h avec pause Land art. .
Prévoyez de bonnes chaussures. Covoiturage privilégié. .
English :
Easy walk total duration approx. 3 hours with a Land art break.
L’événement BALADE POUR TOUS AUTOUR DE SOUMONT Saint-André-de-Sangonis a été mis à jour le 2026-01-18 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT