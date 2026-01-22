BALADE POUR TOUS AUTOUR DE SOUMONT Le parking de l’Alternateur Saint-André-de-Sangonis

BALADE POUR TOUS AUTOUR DE SOUMONT

Le parking de l’Alternateur 58 Av. de Montpellier Route de Lagamas Saint-André-de-Sangonis Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-15

fin : 2026-02-15

Date(s) :

2026-02-15

Balade d’un niveau facile durée totale approximative 3h avec pause Land art. .

Balade d’un niveau facile durée totale approximative 3h avec pause Land art. .

Prévoyez de bonnes chaussures. Covoiturage privilégié. .

Le parking de l’Alternateur 58 Av. de Montpellier Route de Lagamas Saint-André-de-Sangonis 34725 Hérault Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Easy walk total duration approx. 3 hours with a Land art break.

L’événement BALADE POUR TOUS AUTOUR DE SOUMONT Saint-André-de-Sangonis a été mis à jour le 2026-01-18 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT