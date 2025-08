Balade pour tous organisée par la Sips Marche de Dun-sur-Auron Dun-sur-Auron

Balade pour tous organisée par la Sips Marche de Dun-sur-Auron

Rue Jean Marie Heurtault de Lammerville Dun-sur-Auron Cher

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Début : 2025-08-14 20:00:00

fin : 2025-08-14

2025-08-14

Marchez, flânez, respirez… Dun vous ouvre ses rues au rythme doux d’une soirée d’été.

L’association Sips Marche organise une « Balade pour tous dans les Rues de Dun » Jeudi 14 Août 2025 à 20h15.

Le départ de la marche se fera devant la salle des réunions située à côté de la Mairie.

La balade se déroulera à allure modérée.

Un pot de l’amitié sera offert aux participants à leur retour.

Renseignements auprès de Didier REBATÉ par téléphone au 06-32-58-40-98. 0 .

Rue Jean Marie Heurtault de Lammerville Dun-sur-Auron 18130 Cher Centre-Val de Loire +33 6 32 58 40 98 didier.rebate@hotmail.fr

English :

Walk, stroll, breathe? Dun opens its streets to the gentle rhythm of a summer evening.

German :

Gehen Sie spazieren, schlendern Sie, atmen Sie ein? Dun öffnet Ihnen seine Straßen im sanften Rhythmus eines Sommerabends.

Italiano :

Camminare, passeggiare, respirare? Dun apre le sue strade al dolce ritmo di una sera d’estate.

Espanol :

¿Caminar, pasear, respirar? Dun abre sus calles al suave ritmo de una tarde de verano.

