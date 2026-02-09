Balade pour tous sur le chemin des batailles Lauzès
Balade pour tous sur le chemin des batailles Lauzès samedi 18 avril 2026.
Balade pour tous sur le chemin des batailles
Lauzès Lot
Gratuit
Début : 2026-04-18 09:00:00
fin : 2026-04-18 12:00:00
2026-04-18
Laissez-vous surprendre par les paysages du causse avec une balade de 7 km environ
Laissez-vous surprendre par les paysages du causse avec une balade de 7 km environ. Timothée Bourget, éducateur sportif spécialisé, vous emmènera découvrir les paysages de Lauzès, son patrimoine naturel et vernaculaire remarquable.
Lauzès 46360 Lot Occitanie
English :
Let yourself be surprised by the landscapes of the causse with a walk of about 7 km
