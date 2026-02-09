Balade pour tous sur le chemin des batailles Lauzès

Lauzès Lot

Gratuit

Début : 2026-04-18 09:00:00
fin : 2026-04-18 12:00:00

2026-04-18

Laissez-vous surprendre par les paysages du causse avec une balade de 7 km environ. Timothée Bourget, éducateur sportif spécialisé, vous emmènera découvrir les paysages de Lauzès, son patrimoine naturel et vernaculaire remarquable.

Lauzès 46360 Lot Occitanie  

English :

Let yourself be surprised by the landscapes of the causse with a walk of about 7 km

L’événement Balade pour tous sur le chemin des batailles Lauzès a été mis à jour le 2026-02-09 par Pnr des Causses du Quercy