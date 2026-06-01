Balade Poussette – Vélo – Trottinettes, Périscolaire, Francaltroff
Balade Poussette – Vélo – Trottinettes, Périscolaire, Francaltroff mardi 16 juin 2026.
Balade Poussette – Vélo – Trottinettes Mardi 16 juin, 16h00 Périscolaire Moselle
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-16T16:00:00+02:00 – 2026-06-16T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-16T16:00:00+02:00 – 2026-06-16T18:00:00+02:00
Animation gratuite à destination des enfants de 0 à 6 ans, accompagnés de leur(s) parents(s) ou de leur assistant(e) maternel(le), sur le thème des animaux de la forêt.
Périscolaire 29 Rue des Jardins – Francaltroff Francaltroff 57670 Moselle Grand Est [{« type »: « email », « value »: « rpe@cc-saulnois.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06.26.74.03.71 »}]
RDV au périscolaire de Francaltroff pour une balade dans le village avec différents ateliers proposés tout au long du parcours.