Balade Poussettes et Petits Mollets Haguenau

Balade Poussettes et Petits Mollets Haguenau dimanche 1 février 2026.

Balade Poussettes et Petits Mollets

44a rue des carrières Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-02-01 09:00:00

fin : 2026-02-01 14:00:00

Date(s) :

2026-02-01

Balade animée, festive et gourmande pour toutes les familles et les tout petits.

Balade animée, festive et gourmande pour toutes les familles et les tout petits. 0 .

44a rue des carrières Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est pins@csc-haguenau.fr

English :

An animated, festive and gourmet stroll for families and the very young.

German :

Animierter, festlicher und kulinarischer Spaziergang für alle Familien und die ganz Kleinen.

Italiano :

Una passeggiata vivace, festosa e gustosa per tutta la famiglia, compresi i più piccoli.

Espanol :

Un paseo animado, festivo y sabroso para toda la familia, incluidos los más pequeños.

L’événement Balade Poussettes et Petits Mollets Haguenau a été mis à jour le 2025-08-22 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau