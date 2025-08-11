Balade Poussettes et Petits Mollets Haguenau
Balade Poussettes et Petits Mollets Haguenau dimanche 1 février 2026.
Balade Poussettes et Petits Mollets
44a rue des carrières Haguenau Bas-Rhin
Début : Dimanche 2026-02-01 09:00:00
2026-02-01
Balade animée, festive et gourmande pour toutes les familles et les tout petits.
44a rue des carrières Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est pins@csc-haguenau.fr
English :
An animated, festive and gourmet stroll for families and the very young.
German :
Animierter, festlicher und kulinarischer Spaziergang für alle Familien und die ganz Kleinen.
Italiano :
Una passeggiata vivace, festosa e gustosa per tutta la famiglia, compresi i più piccoli.
Espanol :
Un paseo animado, festivo y sabroso para toda la familia, incluidos los más pequeños.
