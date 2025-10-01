Balade préhisto « Du musée aux grottes » la Sabline Musée de Préhistoire Lussac-les-Châteaux

la Sabline Musée de Préhistoire 21 Route de Montmorillon Lussac-les-Châteaux Vienne

2025-10-01

2025-10-08

2025-10-01 2025-10-08 2025-10-15

Découvrez les collections du musée et notamment les pierres gravées réalisées par nos ancêtres, maîtres dans l’art de la gravure. Puis partez à la découverte des grottes de la Marche et des Fadets, où elles ont été découverte par milliers !

Tout public / Durée 2 h / Plein tarif 6 €, demi-tarif 3 € .

+33 5 49 83 39 86 lasabline@lasabline.fr

