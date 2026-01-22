Balade préhisto’ Rencontre Ancestrale La Sabline Musée de Préhistoire Lussac-les-Châteaux

Balade préhisto’ Rencontre Ancestrale

La Sabline Musée de Préhistoire 21 Route de Montmorillon Lussac-les-Châteaux Vienne

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-11

fin : 2026-02-11

Date(s) :

2026-02-11 2026-02-18 2026-04-08 2026-04-15

Jeune public Famille Durée 2 h Plein tarif 6 €, demi-tarif 3 €

Sur réservation, places limitées Informations au 05 49 83 39 80 ou par mail à lasabline@lasabline.fr

Venez explorer le musée et les grottes aux côtés d’Alex Taille-Silex, qui vient de la préhistoire pour vous raconter la vie de son clan. .

La Sabline Musée de Préhistoire 21 Route de Montmorillon Lussac-les-Châteaux 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 83 39 80 lasabline@lasabline.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Balade préhisto’ Rencontre Ancestrale

L’événement Balade préhisto’ Rencontre Ancestrale Lussac-les-Châteaux a été mis à jour le 2026-01-19 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne