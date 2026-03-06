Balade Quand on allait sur les chemins à bicyclette ! Devant l’Espace 2000 Saulgé

Balade Quand on allait sur les chemins à bicyclette !

Devant l’Espace 2000 19 Rue de la Vergnade Saulgé Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

Redécouvrons le plaisir de pédaler et partons à la découverte du patrimoine de la commune de Saulgé. Bords de Gartempe, histoire des traversées de la rivière, patrimoine vernaculaire et église Saint-Divitien viendront ponctuer le parcours.

Dans le cadre de Pédaler ses vacances qui se déroulera à Saulgé de 10h à 18h.

Prévoir son vélo, son casque (obligatoire) et une tenue adaptée. Les mineurs doivent être sous la responsabilité d’un adulte responsable.

Sans réservation, gratuit.

Organisée par le Pays d’art et d’histoire Vienne et Gartempe. .

Devant l’Espace 2000 19 Rue de la Vergnade Saulgé 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 07 53 patrimoine@ccvg86.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Balade Quand on allait sur les chemins à bicyclette !

L’événement Balade Quand on allait sur les chemins à bicyclette ! Saulgé a été mis à jour le 2026-03-04 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne