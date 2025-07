Balade Quiz à Rezay Rezay

Balade Quiz à Rezay Rezay dimanche 20 juillet 2025.

Balade Quiz à Rezay

Rezay Cher

Tarif : – – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-07-20 18:00:00

fin : 2025-07-20

Date(s) :

2025-07-20

Petit ou grand? Envie de découvrir Rezay autrement? Alors cette animation est faite pour toi!

L’association renouszayvous vous a préparer une animation pour découvrir Rezay autrement. 2 circuits prévus 1 dans le bourg et 1 plus nature (de 5km) pour aller à la découverte de Rezay et ses secrets

RV 18H place de l’église ouvert à tous, petits et grands

Restauration petit prix et buvette sur place

Réservation conseillée au 06 77 75 66 94 ou renouszayvous@gmail.com .

Rezay 18170 Cher Centre-Val de Loire +33 6 77 75 66 94 renouszayvous@gmail.com

English :

Small or large? Would you like to discover Rezay in a different way? Then this activity is for you!

German :

Klein oder groß? Möchtest du Rezay auf eine andere Art entdecken? Dann ist diese Animation genau das Richtige für dich!

Italiano :

Piccolo o grande? Volete scoprire Rezay in un modo diverso? Allora questa attività fa per voi!

Espanol :

¿Pequeño o grande? ¿Te gustaría descubrir Rezay de una forma diferente? Entonces, ¡esta actividad es para ti!

L’événement Balade Quiz à Rezay Rezay a été mis à jour le 2025-07-04 par OT CHATEAUMEILLANT