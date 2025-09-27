Balade racontée » Un coin de Périgord-Limousin en 2050 » et découverte d’une zone humide Mareuil en Périgord

Balade racontée » Un coin de Périgord-Limousin en 2050 » et découverte d’une zone humide Mareuil en Périgord samedi 27 septembre 2025.

Balade racontée » Un coin de Périgord-Limousin en 2050 » et découverte d’une zone humide

Place de l’Hôtel de Ville Mareuil en Périgord Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27

fin : 2025-09-27

Date(s) :

2025-09-27

Entre utopie et dystopie, imaginons lors d’une balade ce à quoi ressemblera le pays dans 25 ans. Cette promenade sera contée par Jean-François Vignaud, de l’Institut d’Études Occitanes, sur la base de travaux scientifiques du Parc.

Sur inscription avant le mercredi 24 septembre 05 53 55 36 00

Entre utopie et dystopie, imaginons lors d’une balade ce à quoi ressemblera le pays dans 25 ans. Cette promenade sera contée par Jean-François Vignaud, de l’Institut d’Études Occitanes, sur la base de travaux scientifiques du Parc.

Au retour de cette exploration du futur, la commune de Mareuil-en-Périgord et le Parc présenteront le projet de restauration de zone humide en cours.

Prévoir des chaussures confortables. Tout public à partir de 10 ans.

En partenariat avec la commune de Mareuil-en-Périgord.

Animé par le Parc et l’Institut d’Etudes Occitanes du Limousin.

Gratuit sur inscription avant le mercredi 24 septembre au 05 53 55 36 00. .

Place de l’Hôtel de Ville Mareuil en Périgord 24340 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 55 36 00

English : Balade racontée » Un coin de Périgord-Limousin en 2050 » et découverte d’une zone humide

Between utopia and dystopia, let’s take a stroll and imagine what the « country » will look like in 25 years’ time. The walk will be guided by Jean-François Vignaud, from the Institut d’Études Occitanes, based on scientific work carried out by the Park.

Registration by Wednesday September 24 05 53 55 36 00

German : Balade racontée » Un coin de Périgord-Limousin en 2050 » et découverte d’une zone humide

Zwischen Utopie und Dystopie: Stellen Sie sich bei einem Spaziergang vor, wie das « Land » in 25 Jahren aussehen wird. Dieser Spaziergang wird von Jean-François Vignaud vom Institut d’Études Occitanes auf der Grundlage der wissenschaftlichen Arbeiten des Parks erzählt.

Nach Anmeldung bis Mittwoch, den 24. September 05 53 55 36 00

Italiano :

Tra utopia e distopia, facciamo una passeggiata e immaginiamo come sarà il « Paese » tra 25 anni. La passeggiata sarà guidata da Jean-François Vignaud, dell’Institut d’Études Occitanes, sulla base di una ricerca scientifica condotta dal Parco.

Si prega di iscriversi entro mercoledì 24 settembre 05 53 55 36 00

Espanol : Balade racontée » Un coin de Périgord-Limousin en 2050 » et découverte d’une zone humide

Entre utopía y distopía, demos un paseo e imaginemos cómo será el « país » dentro de 25 años. El paseo será guiado por Jean-François Vignaud, del Institut d’Études Occitanes, basándose en investigaciones científicas realizadas por el Parque.

Inscríbase antes del miércoles 24 de septiembre 05 53 55 36 00

L’événement Balade racontée » Un coin de Périgord-Limousin en 2050 » et découverte d’une zone humide Mareuil en Périgord a été mis à jour le 2025-09-09 par PNR Périgord-Limousin