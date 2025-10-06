Balade racontée » Un coin de Périgord Vert en 2050 » Firbeix

Balade racontée » Un coin de Périgord Vert en 2050 » Firbeix lundi 6 octobre 2025.

Balade racontée » Un coin de Périgord Vert en 2050 »

Salle des fêtes Firbeix Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-06

fin : 2025-10-06

Date(s) :

2025-10-06

Cette promenade sera contée par Jean-François Vignaud, de l’Institut d’Études Occitanes, sur la base de travaux scientifiques du Parc. Au retour de cette exploration du futur, un pot vous sera offert.

Sur inscription avant le 2 octobre au 05 53 55 36 00.

Entre utopie et dystopie, imaginons lors d’une balade ce à quoi ressemblera le

pays dans 25 ans.

Cette promenade sera contée par Jean-François Vignaud, de l’Institut d’Études Occitanes, sur la base de travaux scientifiques du Parc. Au retour de cette exploration du futur, un pot vous sera offert.

Prévoir des chaussures confortables. Tout public à partir de 10 ans.

En partenariat avec les Communautés de communes Périgord Limousin, Périgord Nontronnais, Dronne et Belle et Isle Loue Auvézère.

Organisé dans le cadre de la fête des possibles.

Animé par le Parc et l’Institut d’Etudes Occitanes du Limousin.

Sur inscription avant le 2 octobre au 05 53 55 36 00. .

Salle des fêtes Firbeix 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 55 36 00

English : Balade racontée » Un coin de Périgord Vert en 2050 «

Jean-François Vignaud, from the Institut d’Études Occitanes, will lead the walk, based on the Park’s scientific work. On your return from this exploration of the future, you’ll be offered a drink.

Please register before October 2 by calling 05 53 55 36 00.

German : Balade racontée » Un coin de Périgord Vert en 2050 «

Dieser Spaziergang wird von Jean-François Vignaud vom Institut d’Études Occitanes auf der Grundlage der wissenschaftlichen Arbeiten des Parks erzählt. Nach der Rückkehr von dieser Erkundung der Zukunft wird Ihnen ein Umtrunk angeboten.

Anmeldung bis zum 2. Oktober unter 05 53 55 36 00.

Italiano :

Questa passeggiata sarà raccontata da Jean-François Vignaud, dell’Institut d’Études Occitanes, sulla base del lavoro scientifico svolto dal Parco. Al ritorno da questa esplorazione del futuro, vi sarà offerto un aperitivo.

Si prega di iscriversi entro il 2 ottobre al numero 05 53 55 36 00.

Espanol : Balade racontée » Un coin de Périgord Vert en 2050 «

Este paseo será narrado por Jean-François Vignaud, del Institut d’Études Occitanes, basándose en los trabajos científicos realizados por el Parque. A la vuelta de esta exploración del futuro, se le ofrecerá una bebida.

Inscríbase antes del 2 de octubre en el 05 53 55 36 00.

L’événement Balade racontée » Un coin de Périgord Vert en 2050 » Firbeix a été mis à jour le 2025-09-04 par PNR Périgord-Limousin